Progression des moustiques tigres : un phénomène inexorable en France ?

Comment réduire cette nuisance ?

Lutter contre le moustique tigre est un peu illusoire. Sa force, c’est d’avoir des œufs qui sont entourés d’une coque imperméable qui, en plus de résister à la sécheresse et au froid, peut résister aux insecticides. On peut pulvériser des produits autant que l'on veut, on va peut-être tuer les larves de moustique, mais on n'arrivera pas à tuer ses œufs. Certains vont donc continuer à se propager, éclore et donner des adultes. Parmi ces adultes, les femelles vont pondre à nouveau, et ainsi de suite. Une femelle peut ainsi pondre entre 50 et 500 œufs, dont la moitié sont des femelles, ça va très vite.