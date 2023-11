Sea'ties : comment les villes côtières s'organisent pour s'adapter face à la montée des eaux

Face à ces risques, la plateforme Océan & Climat a présenté, jeudi 9 novembre à l'occasion du One Planet - Polar Summit, son initiative Sea'ties. Le projet a été lancé en janvier 2022 à l'occasion du One Ocean Summit à Brest. Il est né de l'appel de villes comme La Rochelle, Marseille, Lisbonne, Lagos, Auckland et La Nouvelle-Orléans de mieux étudier les fragilités des cités côtières face au changement climatique, dans un contexte où les littoraux attirent toujours plus de populations alors qu'ils sont confrontés à l'érosion et aux vagues de submersion. Sea'ties cherche ainsi à donner des solutions pour mieux lutter contre ces phénomènes et protéger les habitants des côtes.

"Jusqu’alors, les villes ont cherché à stabiliser le trait de côte en érigeant des digues ou en ayant recours au réensablement des plages. En plus d’être extrêmement coûteuses, ces mesures sont de moins en moins efficaces avec d’importants impacts sociaux et environnementaux. Pour bon nombre de villes moyennes et des pays en développement, elles sont inaccessibles", pointe le rapport publié ce jeudi.