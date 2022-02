Promouvoir les technologies "low tech" pour produire plus simplement et préserver les ressources

"Beaucoup de voix s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas que le modèle amish permette de régler les défis de l’écologie", affirmait Emmanuel Macron en décembre 2020. Devant un parterre de la French tech, à l’occasion du déploiement des premières antennes 5G, le président visait clairement les tenants des low tech, qu’il juge contraire à l’innovation. "On va tordre le cou de toutes les fausses idées. La France est le pays des lumières et de l’innovation", ajoutait-il encore, persuadé que ces technologies enrayent le développement et limitent la croissance.

Il faut pourtant garder en tête que le tout high tech, en vogue dans notre société, risque d’épuiser les ressources de notre planète. L’indicateur de l'empreinte matières (materialfootprint), élaboré par le Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP-International Resource Pane), montre que l'extraction mondiale de matières a triplé depuis 1970. Nous pourrions même passer de 70 milliards de tonnes en 2010 à 180 milliards en 2050. Pire, l’industrie de la tech ne recycle ses métaux emblématiques (les terres rares, l'indium, le gallium ou le germanium) qu’à moins de 1 % à l'échelle mondiale. Ces métaux servant à concevoir les produits high tech s’épuisent et ces ressources pourraient même disparaître. Philippe Bihouix, ingénieur et auteur du livre "L’Âge des low tech", regrette le coût désastreux de nombreux objets de notre quotidien : "Nos smartphones en sont les meilleurs exemples. Ils sont faits de composants miniaturisés et de métaux rares mal recyclés. Ils disposent d’une incroyable capacité de calcul et de multiples fonctionnalités. Combien en utilisons-nous vraiment ?" L’ingénieur s’inquiète du comportement des utilisateurs des pays riches : "Nous changeons de téléphone bien avant qu’il ne risque de tomber en panne. Il faut stopper cette course en avant."

Les low tech se préoccupent des problèmes de ressources. Elles développent des technologies sobres pour simplifier l’utilisation et la conception des produits les plus durables possibles. D’après Philippe Bihouix, il faut impérativement se questionner sur nos besoins réels afin de développer des solutions qui fonctionnent moins grâce aux technologies. "Nous devons élaborer des outils minimisant l'énergie requise à la production et à l'usage, utilisant le moins possible de ressources et matériaux rares et n'infligeant pas de coûts cachés à la collectivité." La prise en main des objets doit se faire plus facilement, nous devons pouvoir les réparer et les réutiliser.