"Propos irresponsables" : Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, visé par une plainte

Les propos d'Hervé Berville sont ainsi qualifiés par Bloom "d'irresponsables" alors qu'ils ont été tenus plusieurs fois ces trois dernières semaines sur fond de mobilisation des pêcheurs. Une sortie qui a mis "le feu aux poudres, et généré un désordre aux conséquences graves", allant jusqu'à l'incendie des bureaux de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) à Brest dans la nuit du 30 au 31 mars, selon l'ONG. Cette dernière estime ainsi qu'Hervé Berville aurait enfreint les lois qui "imposent aux membres du gouvernement d’agir avec responsabilité, en faveur de l’intérêt général et du débat démocratique". "On ne pouvait pas laisser passer ça", a déclaré Claire Nouvian, lors d'une conférence de presse.