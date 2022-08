Béluga égaré dans la Seine : très amaigri, le cétacé refuse toujours de s'alimenter

Suite à l'entrée du béluga dans l'écluse, la préfecture de l'Eure a ordonné sa fermeture et y a interdit la navigation jusqu'à nouvel ordre. Pour autant, Lamya Essemlali, présidente de l'ONG Sea Sheperd, craint que cette situation représente "un risque de stress supplémentaire" pour le cétacé. Elle espère néanmoins que cette nouvelle localisation facilite le nourrissage du mammifère marin. Plusieurs opérations ont été menées jusque-là, sans qu'elles rencontrent de succès.

"On aimerait bien qu'il mange, mais s'il ne réagit pas positivement, ça va devenir compliqué", a expliqué Lamya Essemlali au sujet de l'animal, suivi via des drones et qui apparaît très amaigri sur différentes photos diffusées par l'ONG. La présidente de l'organisation s'est d'ailleurs montrée pessimiste sur les suites possibles si le cétacé refuse toujours de se nourrir. "Les vétérinaires spécialisés dans les bélugas nous disent qu'il faut agir vite, son état de maigreur étant très avancé, et le sortir de l'eau pour lui prodiguer des soins s'annonce très difficile", a-t-elle partagé.