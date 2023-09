Marineland d'Antibes : deux orques bientôt examinés par des experts à la demande de la justice

OneVoice, qui a déposé plusieurs plaintes depuis 2019 contre le delphinarium pour mauvais traitements des orques, a présenté en appel des images des orques et des comptes-rendus d'experts les ayant observées depuis le bord du bassin. Ces experts mandatés par l'association ont relevé des comportements répétitifs et stéréotypés pour les quatre orques, des lésions sous-dermiques pour Moana (11 ans), des dents usées à l'extrême pour Inouk (23 ans).

Prenant acte de la décision en appel, le Marineland s'est engagé à collaborer avec les services de l'État et l'expert nommé par la justice pour "prouver son professionnalisme et son engagement vis-à-vis des animaux dont il a la responsabilité", peut-on lire dans un communiqué. "Cette expertise neutre devra permettre de présenter enfin des faits précis, objectifs et vérifiables et non pas basés sur des rapports établis par des militants anti-captivité n'ayant jamais examiné les animaux", a ajouté le zoo.