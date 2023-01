"Larmes de sirène" : que sont ces microbilles plastiques qui polluent les plages françaises ?

L'État leur a finalement emboîté le pas : le ministère de la Transition écologique a annoncé porter plainte, ce samedi 21 janvier, comme le rapportent nos confrères du Monde. Interpellé par le sénateur de Loire-Atlantique mercredi, le ministre Christophe Béchu avait déjà assuré "soutenir" l'entreprise des maires et avait évoqué "la possibilité" pour le ministère de porter plainte contre "ce cauchemar".

Actuellement, l'origine de ces granulés n'est pas connue. Plusieurs prélèvements ont été effectués, et les résultats n'ont pas encore été dévoilés. Selon les associations et les ONG, comme Surfrider Foundation, mobilisée pour la protection des océans et qui alerte depuis des années sur cette pollution aux "larmes de sirène", l'hypothèse la plus probable est la chute dans l'eau, dans l'Atlantique Nord, d'un conteneur chargé de pellets.