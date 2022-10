Aires marines protégées : la France est-elle vraiment dans les clous ?

L'ONG Bloom, elle, estime que ce décret est en réalité une "imposture écologique" qui "fait peser une menace grave sur l'océan et les écosystèmes marins" et "blanchit les activités destructrices dans les zones de protection forte (ZPF), alors que celles-ci devraient interdire toute activité humaine". En effet, le texte n'interdit plus des activités jusqu'alors proscrites dans ces zones, comme la pêche. Des critères qui permettent à l’État de gonfler le chiffre de ses ZPF puisque le standard français le plus haut correspond à la définition d’une AMP en protection partielle pour l’UICN.

Le ministère de la Transition écologique revendique ainsi "4,2% du territoire national reconnu en protection forte", prenant en compte à la fois les espaces terrestres et les espaces maritimes. Mais en mer, "nos chiffres montrent qu’on est à 1,6% de protection intégrale et haute", détaille Joachim Claudet, directeur de recherche CNRS au Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (CRIOBE) et spécialiste du classement des aires marines protégées, qui précise : "80% sont dans les TAAF, les Terres australes et antarctiques françaises. Et si on y rajoute des récifs très isolés de Nouvelle-Calédonie, c’est 98% de la protection intégrale et haute qui sont dans ces zones avec peu de pressions".

"Par exemple, sur le territoire maritime français pour la Méditerranée, la France revendique aux Nations unies qu’elle est recouverte à 60% d’aires marines protégées. Mais quand on regarde les niveaux de protection, les aires marines protégées de protection intégrale et haute ce n’est que 0,1%. Sur la façade atlantique, Manche, mer du Nord, la France revendique 40% d’aires marines protégées, et on a 0,01% de protection intégrale et haute", alerte le chercheur.