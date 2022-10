Pollution : le recyclage du plastique aux États-Unis est un "mythe", dénonce Greenpeace

"Les groupes industriels et les grandes entreprises ont poussé pour présenter le recyclage comme une solution", selon Lisa Ramsden, de l'antenne américaine de Greenpeace. "En faisant cela, ils ont esquivé toute responsabilité", a-t-elle ajouté, citant des entreprises comme Coca-Cola, PepsiCo, Unilever et Nestlé.

L'ONG rappelle que seuls deux types de plastiques sont acceptés dans la plupart des centres de récupération de matériaux des États-Unis, parmi les sept grandes familles de plastiques. Le premier est le polyéthylène téréphtalate (PET), communément utilisé par exemple pour les bouteilles d'eau et de soda, et le deuxième est le polyéthylène haute densité (PE-HD), qui constitue les bouteilles plus épaisses de shampoing, ou les contenants de produits ménagers.