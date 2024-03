Longtemps persona non grata, le crocodile se refait une place en Inde

Le crocodile existait déjà il y a plus de 150 millions d'années. Dans l'est de l'Inde, ces reptiles ont longtemps été chassés au point d'être menacés d'extinction. Mais les efforts pour les protéger ont depuis porté leurs fruits.

Sur les terres qu'ils surnomment "l'Amazonie indienne", un chercheur observe les crocodiles depuis quinze ans. Sur la côte est de l'Inde, un parc national, plus vaste que Paris, en abrite plus de 1800. Le crocodile partage une forêt de mangroves avec les singes, les biches, les lézards et une diversité impressionnante d'oiseaux. Mais c'est lui qui règne en maître, sans aucun prédateur, depuis des millions d'années.

S'ils ont survécu à la dernière extinction de masse, les crocodiles des marécages indiens ont pourtant failli disparaître dans les années 50. Victimes de la chasse intensive, ils n'étaient plus que 90. Ils sont plus de 1800 aujourd'hui grâce à une nurserie. Ils sont nourris et soignés jusqu'à leurs quatre ans, puis remis en liberté. Chaque année, deux ou trois œufs abandonnés dans la forêt sont placés dans cette nurserie. Le soigneur est alors un peu le père de tous les crocodiles.

Les nouveaux pensionnaires attirent une centaine de visiteurs chaque jour dans la réserve. Au cœur de la mangrove, un guide recherche, lui, des plus gros spécimens pour son groupe de passionnés de reptiles. Mais l'animal se montre peu.

Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.