Haute mer : après des années de négociations, l'ONU signe un traité historique

La haute mer est un espace qui commence où s'arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE) des États, à un maximum de 200 milles nautiques (370 km) des côtes. Même si elles représentent plus de 60% des océans et la moitié de la planète, ces eaux internationales ne sont sous la juridiction d'aucun pays et n'appartiennent à personne. De fait, elles ont longtemps été ignorées dans le combat environnemental au profit des zones côtières et de quelques espèces emblématiques. Pourtant, la haute mer est d'une importance capitale pour la préservation de la biodiversité et la régulation du climat, via des écosystèmes qui fournissent la moitié de l'oxygène que nous respirons et absorbent une quantité importante du CO2 émis par les activités humaines.

Mais face au changement climatique, les océans s'affaiblissent, victimes du réchauffement, des pollutions en tout genre et de la surpêche. Le nouveau traité signé samedi 5 mars vise ainsi à mieux protéger cet espace, en créant des aires marines protégées dans les eaux internationales. Environ 1% seulement de la haute mer fait l'objet de mesures de conservations, et cet outil emblématique est jugé indispensable pour espérer protéger d'ici 2030 30% des terres et des océans de la planète, comme s'y sont engagés l'ensemble des gouvernements de la planète en décembre.

Le traité sur "la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale" introduit également l'obligation de réaliser des études d'impact sur l'environnement des activités envisagées en haute mer.