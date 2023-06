Puissant séisme dans l'ouest de la France : une réplique de magnitude 5 dans les Deux-Sèvres samedi matin

"Les pompiers sont mobilisés et procèdent à des actions de reconnaissance, pour répondre aux appels et vérifier l'état des bâtiments, en particulier ceux fragilisés lors de la première secousse de vendredi soir", a ajouté la préfecture des Deux-Sèvres. "Soyez prudents et éloignez-vous des édifices qui vous paraissent fragiles", conseille également le document.

Cette réplique fait suite au "très fort" séisme qui a effrayé la population d'une grande partie de l'ouest du pays vendredi soir, sans faire de dégâts majeurs, selon les autorités.