Les Pyrénées-Orientales en "crise sécheresse" : ce qui est désormais interdit dans le département

À partir du mercredi 10 mai, et jusqu'au 13 juin, une grande partie des Pyrénées-Orientales basculera en situation de "crise sécheresse", le plus haut niveau d'alerte. Cela concerne les bassins versants de l'Agly et de la Têt, où se concentre l'activité agricole, et les nappes des Aspres, une zone montagneuse, et de la bordure côtière, où se situent les stations balnéaires d'Argelès-sur-Mer, Collioure ou Canet-en-Roussillon. En conséquence, un flot d'interdictions va frapper les communes et les particuliers pour donner la priorité à l'usage de l'eau potable et à la sécurité incendie.