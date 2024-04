Pyrénées-Orientales : un incendie fixé à Saleilles, une centaine de pompiers mobilisés

Un feu de végétation a détruit 3 hectares ce samedi à Saleilles, à une dizaine de kilomètres de Perpignan. Les conditions étaient difficiles entre la sécheresse des végétaux sur la zone et le fort vent, la tramontane. Le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) des Pyrénées-orientales est malgré tout parvenu à protéger la dizaine d'habitations situées à proximité de l'incendie.

C'est un feu de végétation qui n'a pas provoqué d’importants dégâts, mais rappelle des mauvais souvenirs aux habitants des Pyrénées-Orientales. Un incendie est survenu ce samedi vers 12h30, pendant près de deux heures, sur la commune de Saleilles, située à une dizaine de kilomètres de Perpignan, comme le rapporte France Bleu.

Comme l’a rapporté le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales sur le réseau social X lors d’un point de situation à 15h20, le feu, qui a ravagé 3 hectares de végétation, a été fixé. Plus d’une centaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés et 25 véhicules se sont activés sur les lieux. Ces 109 pompiers ont permis de protéger une dizaine d’habitations ainsi que la société Eiffage et une serre de 2000 mètres carrés qui étaient menacées. Les conditions étaient pourtant difficiles entre la sécheresse des végétaux sur la zone et le fort vent de nord-ouest ce samedi, la tramontane, avec des rafales de 70 km/h.

Les Pyrénées-Orientales sont confrontés à une sécheresse historique, alors que ce département à l'activité agricole et touristique importante a subi de nombreuses restrictions d'usages de l'eau. L’Aude et les Pyrénées-Orientales présentent un déficit de pluviométrie atteignant 50 % par endroits, soulignait Météo-France début avril. Le 16 avril 2023, un important incendie s'était déclaré dans les Pyrénées-Orientales, entre Banyuls, Cerbère et l'Espagne. Il avait détruit près de 1000 hectares de végétation.