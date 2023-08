Qu'est-ce que la fourmi électrique et pourquoi elle n'est pas la bienvenue dans nos jardins ?

Si elle est toute petite, la fourmi électrique peut faire d'immenses dégâts : elle peut piquer plusieurs fois en une seconde. Elle peut provoquer la cécité chez les animaux comme les oiseaux, les chiens et les chats. Elle est capable de manger ses victimes jusqu'à l'os et de conduire à la mort de beaucoup de plantes. Dans les régions où elle est très présente, on remarque une baisse conséquente des grillons, d'orthoptères ou de coléoptères, mais aussi des reptiles et des oiseaux qui n'ont plus de nourriture pour s'alimenter. Elle peut favoriser les insectes suceurs de sève et détruire la flore, mais aussi engendrer une disparition de nombreuses espèces.

Depuis sa détection, la préfecture du Var a demandé de signaler la présence de cette fourmi. Dans les autres régions, il est possible de signaler la bestiole sur le site de l'Institut national du patrimoine naturel. Grâce à ce portail, il sera possible de savoir quelles sont les régions touchées afin de mettre en place un plan d'éradication.