Qu'est ce que le baliste, ce poisson suspecté d'avoir mordu des baigneurs sur plusieurs plages en France ?

A l'origine de ces morsures donc, le baliste, un poisson aux 22 dents solides (14 en bas, 8 en haut), qui peut mesurer jusqu'à 60 centimètres, sa taille moyenne étant plutôt de 30 à 45 cm. Cette espèce protégée - victime de la surpêche et classée comme "vulnérable" par l'UE depuis 2015 - est capable de broyer des coquillages et des carapaces de crabes ou d'oursins. Certaines des ses variétés vivent en milieu tropical, mais celle observée sur les plages françaises est principalement le baliste commun gris, présent dans le golfe de Gascogne et le long de la Méditerranée.