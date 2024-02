Qu'est-ce que le thiaclopride, ce pesticide interdit dans l'UE que Gabriel Attal veut chasser des produits importés ?

Pour répondre à la colère des agriculteurs, Gabriel Attal a annoncé jeudi la mise en place d'une "clause de sauvegarde" contre le thiaclopride. Un pesticide déjà interdit dans l'Union européenne, mais qui est utilisé pour certains fruits et légumes importés. Une mesure sanitaire et environnementale, mais aussi pour lutter contre "la concurrence déloyale".

Lors d'une conférence de presse à Matignon, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé une série de mesures destinées à aider les agriculteurs. Parmi elles, la mise en place "sans délai" d'une "clause de sauvegarde" visant le thiaclopride. Il s'agit là d'empêcher l'importation en France de fruits et légumes traités avec ce pesticide, qui figure déjà sur la liste des produits interdits en Europe.

Pour le chef du gouvernement, cette décision constitue un bon exemple de "mesure miroir", c'est-à-dire un mécanisme qui impose aux produits importés dans notre pays un respect des règles fixées pour les agriculteurs européens et français. Les objectifs sont multiples : préserver l'environnement et la santé, mais également lutter contre "la concurrence déloyale".

Dangereux pour la nature et la santé

Le thiaclopride n'est pas un produit très connu du grand public. Il s'agit d'un pesticide, conçu pour combattre plusieurs ordres d’insectes, hémiptères, les homoptères, les diptères, mais aussi coléoptères. Développé par la firme Bayer, il permet entre autres de lutter contre les pucerons et se trouvait utilisé pour le traitement de multiples cultures vivrières et fourragères. Depuis 2018, cette substance est en effet sous le coup d'une interdiction au sein de l'UE.

"L'avis scientifique de l'EFSA [Autorité européenne de sécurité des aliments] est clair : l'utilisation de ce pesticide pose un problème sur le plan environnemental, en raison notamment de son incidence sur les eaux souterraines, mais aussi pour la santé humaine en raison de sa toxicité pour la reproduction", expliquait il y a quelques années une représentante de la Commission européenne, justifiant le rejet de ce produit au sein des 27.

Le thiaclopride fait partie d'une famille d'insecticides souvent décrits comme des "tueurs d'abeilles", les fameux "néonicotinoïdes". Au moment de son interdiction en 2018, quatre autres substances se trouvaient également dans le viseur des autorités européennes, se voyant bannies des cultures à l'échelle de l'UE. Si ce produit n'est aujourd'hui plus utilisé par les agriculteurs dans l'Hexagone, il n'a pour autant pas disparu totalement. Et pour cause : la France n'a jusqu'à présent pas légiféré pour l'interdire dans la production des matières premières importées.

Si un paysan marocain, turc, canadien ou brésilien l'utilise dans ses champs, les produits qu'il exportera dans notre pays ne feront pas l'objet d'une interdiction. C'est cette situation, source de potentielle distorsion de concurrence, que dénoncent à l'heure actuelle bon nombre d'agriculteurs. La mise en place d'une mesure miroir – ou clause de sauvegarde – doit mettre fin à ces inégalités. À la manière de l'interdiction des importations de viandes issues d'animaux nourris aux hormones.

Reste désormais à déterminer quels seront les moyens mis en œuvre pour faire appliquer cette interdiction du thiaclopride via les produits importés. S'assurer que les productions étrangères respectent les standards européens et français n'est en effet pas toujours chose aisée, et demande des contrôles renforcés en matière de traçabilité.