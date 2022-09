Quatorze cachalots morts en Australie après s'être échoués

Selon le biologiste Kris Carlyon de l'agence de conservation de cet État insulaire, auprès du journal local Mercury, les mammifères se seraient probablement échoués la veille, avant de mourir faute d'être parvenus à retourner en mer. Suite à cette découverte macabre, des experts de l'agence de conservation de Tasmanie ont été dépêchés sur place pour expliquer cet échouage.

Aucun autre cachalot n'a été identifié dans la zone, selon des levées aériennes. Si la cause des décès est pour l'instant flou, Kris Carlyon évoque une possible "mésaventure". C'est "la raison la plus courante des échouages", détaille le biologiste. "Ils ont pu chercher de la nourriture près du rivage (...) ils ont peut-être été pris à marée basse", a-t-il estimé. "C'est la théorie pour l'instant".