Quatre voyages en avion dans une vie, la solution contre le changement climatique ?

"Les deux premiers consommateurs d’avion pour 100.000 personnes sont d’abord les 25-34 ans et ensuite les 15-24 ans", a-t-il estimé. Pour ceux qui voudront continuer à voyager en avion, "nous pourrions envisager que sur les quatre vols, deux soient effectués lors des études, pour découvrir le monde", a-t-il proposé. Pour les voyages en France ou à l'étranger, sur le continent européen, le train ou le bateau apparaissent comme des solutions viables. "Il m’est arrivé d’aller en train et en bateau au Maroc, en traversant Gibraltar. (…) Il faut retrouver le temps du voyage qui est long. Et alors le voyage lui-même devient une découverte", a estimé Jean-Marc Jancovici.

En France, la principale source d'émission de carbone est liée aux transports (30%), suivie par l'industrie et l'agriculture (19% chacune), le bâtiment (18%) et l'énergie (10%). Le pays s'est fixé, dès 2017, avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Alors que le gouvernement assure prendre des mesures fortes pour parvenir à cet objectif, de nombreuses associations, comme Greenpeace, l'accusent au contraire d'un recul en arrière et de ne pas respecter notamment pas les objectifs de l'Accord de Paris.