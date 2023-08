Que faire si vous tombez nez à nez avec un ours en randonnée ?

"Dans 90% du temps, l’animal fuit ou s’éloigne parce qu’il est indifférent", a récemment rappelé Patrick Leyrissoux, le vice-président et coordinateur ours de la Ferus (l'association de protection et de conservation de l'ours, du loup et du lynx en France) auprès de France 3. "Si l’on a moins de chance, il peut se montrer curieux et venir renifler, et dans de rares cas, il devient agressif", a-t-il poursuivi, soulignant que l'ours, en tant qu'animal sauvage, ne cherche pas la présence de l'homme et que l'attaque reste un comportement d'autodéfense. Cela vaut notamment pour les femelles, lorsqu'elles cherchent à protéger leur petit. Face à pareille situation, le premier réflexe à avoir est de ne jamais se trouver entre elle et ses oursons.

De manière générale, le plus important est de tenter de conserver son calme, aussi déstabilisante soit la situation. Signaler sa présence en parlant peut également s'avérer opportun pour éviter l'effet de surprise. En d'autres termes, crier, s'agiter, ou toute autre attitude qui pourrait être interprétée par l'animal comme une agression à son encontre, est à proscrire. Suivant cette logique, il est recommandé de ne surtout pas courir, ce qui génère un réflexe de poursuite chez l’ours.