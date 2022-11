Quel tissu est le plus vertueux pour l'environnement ? Le 20H vous répond

Matière naturelle ou synthétique : quel tissu est le plus vertueux ?

Les matières naturelles, mais pas n’importe lesquelles : le lin et le chanvre, deux plantes qui poussent sous nos latitudes et pas à l’autre bout de la planète comme le coton, « qui est en très gourmand en eau » explique Nolwenn Touboulic, ingénieure en charge des textiles, papier-cartons et bois pour l’Agence de la transition écologique, qui a participé à l’écriture de ce guide très complet.

Quant aux matières synthétiques, elles sont fabriquées avec du pétrole 7 fois sur 10. "Ce n’est rien d’autre que du plastique, qui peut libérer des microplastiques lors des lavages, mais aussi lors de la fabrication", alerte l’ingénieure dans cette infographie. Le choix de la matière n’est qu’une partie du problème. "Il faut prendre en compte l’ensemble du cycle vie des vêtements, de la fabrication au recyclage".