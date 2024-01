Quelles obligations s'imposent à l'agriculteur dans le cadre d'un bail agricole environnemental ?

Certains baux ruraux prévoient des clauses de respect de la biodiversité, l’air, l’eau ou les paysages dans des cas restrictifs. Si l'agriculteur emploie de "mauvaises méthodes", il risque la résiliation de son contrat.

En matière agricole, le bail d’exploitation d’une parcelle peut durer plusieurs décennies. Les méthodes de travail de l’occupant prennent alors tout leur sens. Début janvier, la Cour de cassation a jugé que si un agriculteur déracine des haies, il doit remettre en état sa parcelle qu’à l’expiration du bail. La loi envisage la résiliation du bail que dans le cas où les agissements du fermier "compromettent la bonne exploitation du fonds, laquelle n'est pas nécessairement liée au respect de l'environnement", affirme la plus haute juridiction française. Mais attention, si l’agriculteur dispose d’un bail rural environnement, il doit utiliser des méthodes strictement respectueuses, prévient la Cour de cassation.

Un agriculteur se voit reprocher d’avoir procédé à des travaux via un engin incompatible avec le respect de la faune et de la flore. Son bail prévoit le débroussaillement de parcelles pour favoriser la culture de certaines plantes. Devant la justice, le fermier se défend en expliquant qu’il devient "impossible d’entrer d’une autre façon dans un maquis impénétrable. Le travail était indispensable pour préparer les plantations prévues par le bail."

En appel, les juges affirment que l’usage d’un gyrobroyeur et d’une lame, montés sur un lourd engin à chenilles, porte atteinte à l’habitat d’une espèce locale protégée. Le propriétaire des parcelles renchérit : "L’usage d’un gyrobroyeur est destructeur pour des espèces et habitats protégés. La lame a provoqué l’entassement des déchets et le poids de l’engin a entraîné l’écrasement du terrain, nuisible également à la faune."

Pratiques non-dommageables

Face à ces constatations, le juge peut déduire que l’agriculteur n’a pas respecté les obligations environnementales du bail. "Il peut demander à le faire résilier. Le juge avait d'ailleurs déclaré en l’espèce que les travaux, menés sans soin à son avis, s’apparentaient à un défrichement ou un déboisement, ce qui était contraire au bail", argue la Cour de cassation.

La loi permet en effet d’inclure dans un bail rural des clauses de préservation de l’eau, de la biodiversité, des paysages, des sols ou de l’air. Le propriétaire doit être une personne morale de droit public, comme une collectivité territoriale, laquelle dispose en la matière davantage de droits que les propriétaires particuliers.