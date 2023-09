Perché dans un arbre face au ministère : Thomas Brail, le militant qui défie le projet d'A69

Thomas Brail entamera vendredi son 22ᵉ jour de grève de la faim, commencée le 1ᵉʳ du mois. La date n’était pas un hasard du calendrier. Ce jour-là, les premiers arbres du vaste chantier de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres ont commencé à être déracinés. Depuis, le militant écologiste originaire du Tarn a choisi de marquer son combat en se privant de nourriture, mais aussi en s'établissant au sommet d'un arbre.

Et de ne plus en redescendre jusqu’à ce que le projet soit abandonné. C’est d’abord sur un platane devant le Conseil régional d'Occitanie, à Toulouse, qu'il a élu domicile avant de rejoindre Paris et de s’installer dans un arbre face au ministère de la Transition écologique.