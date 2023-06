La France toujours "pas prête" à faire face au changement climatique, prévient le Haut Conseil pour le Climat

L’année 2022 a en effet été particulièrement éprouvante dans l’Hexagone. "Exceptionnellement chaude", elle a enregistré une hausse de température de 2,9°C en moyenne par rapport à l’époque préindustrielle, pointe le rapport. La France a ainsi connu trois vagues de chaleur, qui ont induit 2816 décès "en excès". La sécheresse a quant à elle frappé les trois quarts du territoire métropolitain. Ces épisodes, qui ont entraîné des pertes agricoles importantes et des conséquences sur la biodiversité, sont symptomatiques d’"une trajectoire de réchauffement due aux activités humaines", insiste le document.

Et ce réchauffement s’accélère en France, plus encore que par rapport à la moyenne planétaire : sur la dernière décennie, la planète s’est réchauffée de 1,15°C, contre 1,9°C dans l'Hexagone, principalement parce que les continents se réchauffent plus vite que les océans. Le HCC considère donc qu’un réchauffement de 2°C à l’horizon 2030, que les pays se sont engagés à éviter lors de l’accord de Paris, est d'ores et déjà "pratiquement inévitable" en France. Le pays doit se préparer à l'avenir à des années semblables à 2022 "de plus en plus fréquentes" et qui vont aller en s’intensifiant. "La température record en 2022 serait la température moyenne en France à l’horizon 2050-2060 pour un réchauffement planétaire à 2°C", souligne le HCC.