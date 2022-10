Climat : un an après avoir été épinglé par la justice, l’État va-t-il tenir ses objectifs ?

Le Réseau Action Climat a développé l’outil Observatoire Climat-Energie, surveillant les objectifs climatiques et énergétiques de la France. Anne Bringault, coordinatrice des programmes pour le réseau, fait le calcul pour TF1info. D’abord, ce n’est plus 15 millions de tonnes équivalent CO2 (Mt CO2 éq) que la France doit aujourd’hui compenser, mais 11 millions en raison d’une baisse plus importante que prévu, observée en 2021. "Ce que l’on sait, c’est que sur le premier semestre, on constate une baisse de 0,6% par rapport à 2021. Si c’est le cas pour toute l’année, on ne serait pas dans les clous de l’objectif fixé par le juge administratif", juge la responsable associative.

Concrètement, la France s'est fixée un plafond à respecter de 409 Mt CO2 éq en 2022. En soustrayant les 11 Mt CO2 éq exigés par le tribunal administratif, l’État ne doit donc pas dépasser les 398 Mt CO2 éq d’ici à la fin de l’année. Or, pour les six premiers mois de l’année, 213 millions de tonnes équivalent CO2 ont déjà été émis dans le pays, rendant l'objectif difficilement réalisable. C’est aussi le constat dressé par le Haut conseil pour le climat (HCC), dans son rapport annuel remis cet été à la Première ministre. L'instance indépendante a estimé qu’"au vu des données préliminaires, l’objectif ne serait probablement pas tenu par les seuls effets structurels".