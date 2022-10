8 Français sur 10 ressentent l'impact du réchauffement climatique sur leur vie quotidienne

De plus en plus conscients des effets du changement climatique, les Français sont critiques. Ils jugent insuffisantes les actions mises en place par le gouvernement. Dans leurs rangs, un certain découragement prédomine même : 61% des sondés estiment que la France ne sera pas en mesure de tenir ses engagements de réduction d'émissions carbone d'ici 2030.

Pas moins de 87% pensent que les pouvoirs publics sont trop lents à agir. 88% se montrent aussi sévères envers les entreprises et les citoyens, considérant qu'ils "ne sont pas vraiment disposés à changer la façon dont ils produisent et consomment". "La déconnexion entre la perception d'un danger extrêmement grave et imminent et l'absence de réponse politique et collective à la hauteur est donc extrêmement forte", note le directeur de l'Observatoire de l'opinion Antoine Bristielle, chercheur en sciences sociales à la Fondation Jean Jaurès. Pour cette raison, 87% des Français réclament des mesures plus strictes.