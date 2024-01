Alpes : un tiers du volume des glaciers "est désormais voué à disparaître" d'ici à 2050, selon une étude

Selon les experts, il est déjà trop tard pour un tiers de la glace contenue dans les glaciers alpins. Sans mesures d'ampleur luttant contre les émissions de gaz à effet de serre, la perte pourrait atteindre 50 à 75% d'ici à 2050. Ce constat pose la question de l'avenir de ces régions qui seront sous la menace de nouvelles catastrophes naturelles.

La situation est plus que jamais critique. Selon une étude publiée dans la revue spécialisée Lettres de recherche géophysique, ce vendredi 5 janvier, un tiers de la glace des glaciers alpins actuels disparaitra d'ici à 2050. Et ce, même si l'humanité parvient à stopper immédiatement toutes ses émissions de gaz à effet de serre. "Cette étude révèle que le pronostic pour les glaciers des Alpes européennes est pire qu'on ne le pensait auparavant", réagit l'Initiative internationale sur le climat de la cryosphère (ICCI).

L'étude, menée par plusieurs chercheurs européens et américains, fixe ainsi un niveau de perte de glace "minimum" même en cas d'actions massives de protection du climat. "Un scénario théorique utilisé pour illustrer ce qui est déjà acté pour la glace d'aujourd'hui", rappelle l'ICCI.

Sans mesures choc, la situation pourrait être encore bien pire. Selon les experts, près de la moitié (46%) de la glace contenue dans les glaciers alpins pourrait disparaître d'ici à 2040 si "la tendance observée au cours des deux dernières décennies" se poursuit. "Cette perte [atteindrait même] les deux tiers si les glaciers suivent le même schéma établi au cours de la seule dernière décennie", alertent les chercheurs.

Le risque d'inondations soudaines et dévastatrices

Une telle fonte, aussi rapide, pourrait avoir de graves conséquences sur les régions concernées. Cela pourrait ainsi provoquer des phénomènes de "vidange brutale de lac glaciaire", autrement dit des inondations soudaines en raison de la rupture d'un barrage naturel de glace. Dans le même temps, ces fontes induiront une réduction des débits des cours d'eau des régions touchées ainsi qu'un épuisement des réservoirs à moyen ou à long terme. Sur ce dernier point, les experts appellent à une "modélisation précise à petite échelle" pour "quantifier pleinement ce risque".

Dans cette étude, les chercheurs montrent que le recul toucherait tous les glaciers alpins, même ceux situés à haute altitude comme le Mont Blanc. Dans certains cas, les "retraits" pourraient être de l'ordre de "plusieurs kilomètres, même pour les plus grands glaciers".

La taille du massif du Mont Blanc pourrait considérablement réduire d'ici à 2050. - Geophysicial Research Letters

En France toujours, cela pourrait se traduire par un "la déconnexion complète d'une branche de la Mer de Glace" et d'un retrait de sa partie terminale de l'ordre de 3 kilomètres. Selon les relevés effectués régulièrement sur ce glacier mythique des Alpes, la Mer de Glace a perdu depuis 1830 2,5 kilomètres de longueur. Son épaisseur s'est réduite de 150 mètres sur la même période.

Dans une brève note publiée ce vendredi, l'ICCI rappelle que "les prochaines années seront cruciales pour déterminer ce que l’avenir nous réserve". Et pour cause, un tel recul des glaciers entraînera un véritable basculement de la vie dans ces régions et, dans de nombreux endroits, une mutation de l'économie.

Les JO vont-ils accélérer la fonte des glaciers ?

Cette étude intervient surtout quelques semaines après la présentation, par la France, d'une candidature à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises. Depuis, des dizaines d'ONG, des élus, des athlètes et des scientifiques ont exigé que les JO d'hiver soient "compatibles avec le respect des limites planétaires et bénéfiques pour les populations et les territoires". D'ailleurs, à cause du réchauffement climatique, le CIO avait reporté en 2022 l'attribution de l'édition 2030 des Jeux d'hiver.

Un collectif anti-JO s'est alors déjà bâti. "En 2050, la totalité des glaciers alpins situés en dessous de 3400 m d'altitude auront disparu. Les glaciers s’écroulent, les éboulements rocheux se multiplient, les refuges de haute montagne ferment les uns après les autres, mais on nous affirme qu’on pourra toujours faire du ski et qu’on doit continuer à faire du ski !", écrivait-il dans un communiqué, fin novembre 2023.