Réchauffement climatique : "La pratique de l'alpinisme est aujourd'hui plus difficile"

Cela demande également de se diversifier ?

Oui, car les deux effets les plus marquants du changement climatique en haute montagne sont qu’il faut désormais un niveau technique plus élevé pour y accéder et que les sorties sont devenues plus dangereuses. On a une dégradation du permafrost, des écroulements rocheux, alors que les retraits glaciaires déstabilisent les moraines (débris de roche entraînés par un glacier et formant un grand amas, ndlr) et les rimayes, des crevasses qui deviennent infranchissables. Et le plus paradoxal, c’est que ce sont souvent les courses les plus faciles, les itinéraires les plus fréquentés qui sont les plus sujets à évolution et deviennent moins praticables.