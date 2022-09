Réchauffement climatique : "L'année 2022 a été catastrophique pour les glaciers suisses"

Cette accélération de la fonte des glaciers a été notamment provoquée par un hiver sec, si bien que l'épaisseur de neige dans les Alpes au printemps n'avait jamais été aussi faible. Se sont ensuite ajoutées les poussières de sable du Sahara, qui ont absorbé davantage de chaleur et ont accéléré la fonte. Cela a privé les glaciers de leur couche de neige protectrice dès le début de l’été. La glace a ensuite été soumise à la vague de chaleur, entrainant de plusieurs incidents cet été.

Or, pour les experts, le phénomène devrait s'accélérer. "Les observations montrent, que de nombreuses langues de glace s'effritent et que des îlots de rochers apparaissent au milieu du glacier quand la glace n'est pas très épaisse. Autant de processus qui accélèrent encore la dégradation", note le rapport.

Des conséquences qui sont d'autant plus graves pour la Suisse que l'hydroélectricité assure plus de 60% de la production totale d'énergie du pays. Pour le moment, l'eau des glaciers a permis de maintenir un certain niveau d'énergie. "Dans cinquante ans, on s'attend à ce que les glaciers aient pratiquement disparu et par conséquent ne pourront pas fournir d'eau", souligne le docteur Matthias Huss à l'AFP, qui fait autorité sur le sujet et dirige le Réseau suisse de relevés glaciologiques.