Réchauffement climatique : Antonio Guterres dénonce le "grand mensonge" des géants pétroliers

Selon ces recherches, le géant pétrolier disposait dès les années 1980 de prédictions sur le réchauffement climatique d'une justesse remarquable. Les inquiétudes soulevées par sa propre équipe de scientifiques se sont révélées être précisément ce qui s'est produit plusieurs décennies plus tard. Or, l'entreprise a pendant des années publiquement semé le doute sur l'état des connaissances scientifiques en la matière, utilisant même parfois la science contre elle-même à des fins commerciales et financières.

"Aujourd'hui, les producteurs de combustibles fossiles et ceux qui les soutiennent continuent de se battre pour accroître la production, tout en sachant pertinemment que leur modèle économique est incompatible avec la survie de l'humanité", déplore le représentant des Nations unies. "Cette folie relève de la science-fiction, alors que nous savons que l'effondrement de l'écosystème est un fait scientifique pur et dur", a martelé le dirigeant estimant que "nous flirtons avec le désastre climatique". La semaine dernière, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a confirmé que les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.