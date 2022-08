Dans 30 ans, 100 millions d'Américains connaîtront des températures extrêmes, dépassant les 50°C

Le réchauffement climatique se fait ressentir, et ce, bien plus vite que les prévisions ne l'escomptaient. Selon un nouveau rapport de l'organisation à but non lucratif First Street Foundation, les États-Unis pourraient notamment en subir de fortes conséquences. Publié lundi, cette étude montre que le pays, actuellement premier émetteur de CO2 au monde, pourrait voir se développer d'ici 30 ans une "ceinture d'extrême chaleur" sur tout l'est de son territoire.

La zone allant de la Louisiane, dans le sud du pays, au lac Michigan au nord, en traversant le Midwest américain pourrait subir en 2053 au moins une journée d'extrême chaleur par an, avec une température ressentie de plus de 51°C. Plus de 100 millions d'Américains pourraient être concernés.