Réchauffement climatique : avec les vagues de chaleur, les glaciers fondent comme neige au soleil

Selon le glaciologue Pierre René, "il reste à peu près 25 glaciers sur la chaîne pyrénéenne contre une centaine au milieu du XIXe siècle", plante-t-il à 20 Minutes. Mais si les températures continuent leur progression, "des glaciers déjà en mauvais états et qui sont bas pourraient disparaître dès 2025", ajoute Christophe Dedieu, président de Météo Pyrénées, au média en ligne. Pour contrecarrer ces fontes de neiges et glaciers, une seule solution : il faudrait espérer de grosses chutes de neiges pour compenser les chaleurs estivales, un événement de plus en plus rare.