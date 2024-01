Climat : 2024 pourrait battre le record de chaleur établi en 2023

La tendance à la hausse des températures devrait se poursuivre en 2024, selon l'ONU. En cause : le phénomène météorologique El Nino. L'organisation appelle à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre.

Et si les températures de 2023 n'étaient qu'un avant-gout de 2024 ? La nouvelle année pourrait bien battre le record de chaleur établi durant les douze derniers mois, a d'ores et déjà mis en garde l'ONU, vendredi 12 janvier. Pour combattre le changement climatique, l'Organisation a rappelé la nécessité de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre.

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le phénomène météorologique El Nino explique cette tendance au réchauffement. Celeste Saulo, qui dirige l'OMM, a prévenu qu'El Nino, apparu mi-2023, risquait de faire encore grimper le mercure en 2024 : "Étant donné qu'El Nino a généralement le plus grand impact sur les températures mondiales après son pic, 2024 pourrait être encore plus chaude" que l'année passée.

"Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps"

Les scientifiques de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) ont même fait un calcul de probabilité : il y a une chance sur trois que 2024 soit plus chaude que 2023, et 99% de chances que 2024 se classe parmi les cinq années les plus chaudes de tous les temps.

Le rapport annuel de l'OMM sur les températures dans le monde - qui compile plusieurs bases de données reconnues - le confirme, 2023 a été "de loin" l'année la plus chaude jamais enregistrée. La température mondiale moyenne annuelle en 2023 était de 1,45 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels (1850-1900).

À l'origine de cette spirale : les concentrations des trois principaux gaz qui piègent la chaleur dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Ces derniers ont continué d'augmenter en 2023 après les niveaux record de 2022. "Le changement climatique s'intensifie – et cela est sans équivoque dû aux activités humaines", a déclaré Mme Saulo, soulignant l'urgence de la situation : "Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. Nous agissons déjà, mais nous devons faire davantage et nous devons le faire rapidement." "Nous devons réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et accélérer la transition vers les sources d'énergie renouvelables", insiste-t-elle en écho à de nombreux scientifiques.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a dénoncé pour sa part les actions de l'humanité qui "brûlent la Terre." "2023 n'est qu'un simple aperçu de l'avenir catastrophique qui nous attend si nous n'agissons pas maintenant", a-t-il prévenu.