"Risques majeurs" que la France n'atteigne pas ses objectifs pour 2030, alerte le Haut Conseil pour le climat

Concrètement, "il faudrait que la baisse d'émissions soit plus que doublée sur la période qui nous reste jusqu'à 2030 pour atteindre 4,7% de réduction d'émissions par année", insiste Corinne Le Quéré. Soit une diminution de 16 millions de tonnes équivalent CO2 par an en moyenne contre 8 millions par an sur la dernière décennie. La Stratégie Nationale Bas-Carbone, qui va être révisée, ne prévoit qu'une baisse de 12 Mt éqCO2 par an (-3,2% par an en moyenne). "Plus que jamais, la sobriété apparaît comme le grand défi des années à venir", abonde l'ONG France Nature Environnement.