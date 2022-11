Climat : Macron reçoit mardi les 50 industriels émettant le plus de gaz à effet de serre

De retour d'Égypte où il a assisté à l'ouverture de la COP27, Emmanuel Macron recevra ce mardi les représentants des 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre (GES) en France, pour les pousser à accélérer leur décarbonation. L'industrie représente 20% des émissions de GES dans le pays, notamment dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie, du verre et du ciment. Les 50 sites dont les dirigeants seront présents mardi à l'Élysée représentent à eux seuls la moitié des émissions de l'industrie et 10% des émissions totales de la France, a indiqué la présidence.