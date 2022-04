Réchauffement climatique : un Français sur cinq se dit climatosceptique, selon un sondage

Lorsque l'on zoome encore, les plus climatosceptiques vivent dans des communes de 2000 à 20.000 habitants, où ils sont 25%. A contrario, "seuls" 20% d'entre eux résident dans les zones rurales. Mais c'est le critère de l'âge qui reste le plus déterminant, avec des écarts de 15 points. Et ce sont les 35-49 ans qui obtiennent le plus haut score. Ils sont 29% à remettre en cause, entre autres, les conclusions alarmistes des experts du Giec, contre 22% des 18-24 ans et 14% des plus de 65 ans. En revanche, il n'existe pas de différence significative entre les femmes et les hommes, qui sont respectivement 21% et 20% à être climatosceptiques.