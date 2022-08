Réchauffement climatique et coût de l'énergie : ces communes n'installeront pas de patinoire cet hiver

"Qui peut m'expliquer ces glaciers qui fondent ? Ce feu girondin qui crame à un peu plus de 200 kilomètres de ma ville ? Les rivières qui s'assèchent ? Qui peut m'expliquer ? Si on ne réagit pas tout de suite à ce dérèglement climatique, tous ces incidents vont devenir très réguliers", a justifié le maire de Royan Patrick Marengo auprès de France Bleu. "On ne peut pas continuer à patiner, pas au détriment de notre planète", a expliqué celui qui la remplacera par des activités moins énergivores comme du ski de fond sur piste synthétique ou du patin à roulette.

"Il y a un risque, à la fin de l'année, qu'il n'y ait pas assez d'énergie pour tout le monde. On doit l'économiser, si on veut tenir jusqu'à la fin de l'année", a également expliqué le maire de Rochefort. "Je ne me voyais pas fabriquer de la glace au détriment de l'alimentation des foyers des habitants", a-t-il ajouté, indiquant que le contrat d'alimentation en gaz de la ville avait augmenté de 400%, et que se passer de patinoire lui ferait économiser 100.000 euros. Moins guidé par des préoccupations écologiques que son homologue de Royan, il envisage toutefois de réinstaller une patinoire si le coût de l'énergie venait à diminuer dans les prochaines années.