Réchauffement : fonte des glaces, corail... de dangereux "points de rupture" en passe d'être atteints

Le tableau devient encore plus noir avec un réchauffement de 1,5 à 2°C par rapport à l'ère préindustrielle, soit dans les objectifs de l'accord de Paris. "Six PTC deviennent probables (et quatre autres possibles)", indique l'étude. Un PTC supplémentaire devient probable et trois autres possibles avec 2,6°C supplémentaires, soit la trajectoire prévue par les politiques actuelles.

À noter que ces effets dévastateurs dépendant de la durée du réchauffement, souligne l'auteur principal de l'étude, David Armstrong McKay. Ainsi, une hausse de 1,5°C qui s'installerait pendant 50 ou 60 ans confronterait la planète à des conditions extrêmes. En revanche, le franchissement de ces points de non-retours ne va que très peu aggraver le réchauffement en lui-même : cela aurait plutôt des conséquences sur les différents écosystèmes.

Les auteurs espèrent que leurs travaux susciteront des recherches plus concertées sur les points de basculement, reconnaissant avoir une "faible confiance" dans plusieurs de leurs seuils. Heureusement, de plus en plus de scientifiques "reconnaissent qu'une certaine forme d'évaluation des risques liés aux points de basculement est nécessaire et bienvenue".