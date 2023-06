L'Arctique privée de glace de mer en été dès les années 2030, redoutent les scientifiques

Plus globalement, ce phénomène, s'il se confirme, "accélérera le réchauffement arctique, ce qui peut augmenter les événements météorologiques extrêmes aux latitudes moyennes, comme les canicules et les feux de forêts", pointe Seung-Ki Min. "Cela peut aussi accélérer le réchauffement mondial, en faisant fondre le permafrost, ainsi que la montée du niveau des océans en faisant fondre la calotte glaciaire du Groenland", ajoute-t-il. "Ce sera le premier composant majeur de notre système climatique que nous perdons à cause de nos émissions de gaz à effet de serre", abonde Dirk Notz, de l'université de Hambourg, un autre co-auteur de l'étude. "Les scientifiques ont alerté sur cette disparition pendant des décennies et c'est triste de voir que ces mises en garde n'ont pour l'essentiel pas été écoutées", se désole-t-il.