Climat : l'étendue de la banquise en Antarctique n'avait jamais été aussi faible pour un mois de janvier

En 44 ans d'observations satellites de la banquise de l'Antarctique, le record minimum, tous mois confondus, date de février 2022, avec moins de deux millions de km² de glace mesurés par le centre de recherche américain National Snow and Ice Data Center. Si la fonte de la banquise n'influe pas directement sur la hausse du niveau des océans à travers le monde, elle a un effet sur le changement climatique en amplifiant le réchauffement des pôles.

La banquise blanche agit comme un miroir réfléchissant l'essentiel de la chaleur du soleil via ce que l'on appelle l'albédo. Plus elle rétrécit, plus elle laisse place à une surface maritime sombre qui, elle, absorbe la chaleur du rayonnement solaire, participant ainsi à l'accélération du réchauffement des océans et de la planète.

Un constat d'autant plus inquiétant qu'à l'autre bout de la planète, en plein hiver Arctique, l'étendue de banquise est là aussi inférieur à la moyenne. Selon Copernicus, en janvier, on observait une étendue de glace 4% inférieure à la normale, soit la troisième plus faible mesure pour un mois de janvier.