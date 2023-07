Réchauffement climatique : l'Irlande prévoit d'abattre 200.000 vaches d'ici trois ans

Si la mesure n'est envisagée pour l'heure que sur la base du volontariat, elle suscite la colère du monde agricole et des associations de défense des animaux. Alors que 55.000 emplois directs et indirects sont menacés, le président de l’organisation laitière Irish Creamery Milk Suppliers dénonce notamment dans l'Irish Times Pat McCormack, le fait que les éleveurs et l’agroalimentaire soient les seuls à payer la facture, pendant que les industries aéronautiques et du transport "continueraient de polluer tranquilles".

Face aux vives réactions, le ministère assure de son côté que cette option n'est qu'"un des scénarios étudiés" et que sa "décision finale" n’est pas prise.