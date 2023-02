La banquise de l'Antarctique bat un nouveau record de fonte

Un jamais vu inquiétant depuis 45 ans. Déjà à un niveau minimal historique en 2022, en passant pour la première fois sous les 2 millions de km², l'étendue de la banquise en Antarctique a atteint, fin février, un nouveau plus bas, marquant un record de fonte depuis le début des mesures satellites en 1979, a annoncé, lundi 27 février, le National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Mi-février, l'observatoire américain de référence avait annoncé qu'avant même la fin de l'été, le continent de glace au pôle Sud avait davantage fondu que lors de l'année 2022, battant alors déjà un record. Mais la fonte s'est poursuivie, et cette fois la banquise a "probablement atteint son étendue minimum pour l'année, à 1,79 million de kilomètres carrés, le 21 février 2023", a indiqué le NSIDC dans un communiqué. Il a toutefois précisé que ce chiffre était "préliminaire" et que "des conditions de fonte poursuivies pourraient encore pousser l'étendue de glace plus bas". Une annonce formelle est attendue début mars.