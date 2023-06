Réchauffement climatique : la barre symbolique des +1,5°C dépassée pour la première fois en juin

Ces relevés interviennent alors que les effets du changement climatique d'origine humaine se font de plus en plus ressentir à travers le monde et que le phénomène climatique El Niño a officiellement commencé. Ce dernier pourrait progressivement se renforcer durant l'été pour atteindre son pic cet hiver et entraîner une surchauffe de la planète, notamment en 2024. D'autant que les scientifiques redoutent désormais la survenue d'un "super El Niño" aux effets dévastateurs : la dernière fois que cette version extrême du phénomène s'est déclenchée, en 2016, le monde a enregistré l'année la plus chaude jamais relevée à travers le globe.

Un record qui, s'il tient toujours, pourrait être battu dès cette année ou l'année prochaine. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le monde a 66% de chance de voir au moins l'une des cinq prochaines années dépasser temporairement la barre hautement symbolique des +1,5°C de réchauffement climatique par rapport aux niveaux pré-industriels.

Ces fortes chaleurs interviennent également alors que les océans enregistrent des températures jamais vues, le mois de mai ayant été le plus chaud jamais enregistré à la surface des mers, et que l'étendue de glace de mer mesurée le 23 mai en Antarctique est la plus faible jamais constatée. Des records qui pourraient être régulièrement battus dans les années à venir avec l'accélération du changement climatique, "nous éloignant de plus en plus du climat auquel nous sommes aujourd'hui habitués", alerte le Dr Leon Hermanson, expert scientifique du Met Office.