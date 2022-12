Climat : la consommation de charbon devrait atteindre un record en 2022

En novembre 2021, près de 200 pays réunis à Glasgow s'engageaient à réduire progressivement l'utilisation du charbon. Un an plus tard, un rapport montre que le monde brûle plus de charbon qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Dans son rapport annuel publié ce vendredi 16 décembre, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a révélé que la consommation du combustible le plus polluant au monde devrait augmenter de 1,2% cette année et atteindre un nouveau record. Elle devrait dépasser pour la première fois le seuil symbolique des 8 milliards de tonnes parties en fumée.