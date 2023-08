Réchauffement climatique : la majorité des stations de ski européennes menacées par un manque de neige

Surtout, le processus de fabrication de cette neige peut également contribuer à l'accélération du changement climatique en raison de la forte demande en énergie et de la hausse de la consommation d'eau qu'elle induit, relèvent les experts. Néanmoins, nuancent-ils, les vols touristiques vers ces stations et l'hébergement restent les principales causes d'émissions de gaz à effet de serre.