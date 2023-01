Climat : le probable retour d'El Nino fait craindre "des vagues de chaleur sans précédent" en 2023

Les pays longeant le Pacifique ouest, dont l'Indonésie et l'Australie, sont directement touchés par le réchauffement des eaux avec El Nino. En conséquence, des conditions plus chaudes et sèches, qui se traduisent par une recrudescence de la sécheresse et des feux de forêt. La Chine, elle, est exposée notamment à des risques d'inondations dans le bassin du Yangtze (sud est). En Inde et en Afrique, les moussons et les pluies pourraient disparaître. À l'inverse, l'Afrique de l'Est et les États-Unis seront plus exposés aux pluies et inondations.