Réchauffement climatique : les chiffres effrayants du nouveau rapport du Giec

Dans son rapport, le Giec détaille une série de mesures à prendre pour enrayer le cycle infernal. En premier lieu, l'utilisation des énergies fossiles doit être drastiquement réduite d'ici à 2050. Sans capture de carbone - une technologie encore non mature à grande échelle -, le charbon devrait être totalement abandonné avant cette échéance. De même, les usages du pétrole et du gaz doivent être abaissés de 60% et 70%, respectivement. Tenir +2°C suppose que 30% des réserves de pétrole, 50% de celles de gaz et 80% des celles de charbon ne soient pas utilisées, résument les experts.

En 2050, la "quasi-totalité de la production mondiale d'électricité devant provenir de sources zéro ou bas-carbone", assènent les scientifiques dans leur rapport. Pour l'heure, les renouvelables et énergies peu carbonées - dont le nucléaire et l'hydroélectricité - représentent 37% de la production électrique mondiale. Malgré une explosion des énergies photovoltaïque et éolienne - respectivement de 170% et 70% - entre 2015 et 2019, elles ne représentent que 8% de la production électrique mondiale.