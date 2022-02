Réchauffement climatique : les coraux quasi condamnés à disparaître, selon une étude

Selon les chercheurs, avec un réchauffement de la température moyenne de 1,5 °C, plus de 99% des coraux seraient incapables de se remettre des vagues de chaleur marines de plus en plus fréquentes. Une mortalité qui atteint les 100%, si le thermomètre terrestre augmentait de 2 °C par rapport à l'ère pré-industrielle.

"La dure réalité est qu'il n'y a pas de seuil de réchauffement sans danger pour les récifs coralliens", estime Adele Dixon, l'auteure principale de l'étude et de l'université de Leeds (Royaume-Uni). L'accord de Paris, adopté en 2015, vise à limiter le réchauffement en deçà de +2°C, si possible +1,5°C.