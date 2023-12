Noël au balcon, l'humanité au charbon : les tristes record environnementaux de 2023

2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais aussi celle d'une consommation record de charbon. Fabrice Bonnifet, président du C3D, Fabrice Bonnifet, président du C3D, le collège des directeurs du développement durable, nous livre son nouvel édito.

2023 va cumuler deux records mondiaux : l’année la plus chaude jamais enregistrée et celle de la plus forte consommation de charbon (8,54 milliards de tonnes !). C’est en Asie que son utilisation continue inexorablement de croître. La Chine représente à elle seule 54% de la consommation mondiale de charbon et un quart des émissions de GES. 60% du charbon utilisé en Chine sert à produire de l'électricité, notamment pour faire tourner des machines qui fabriquent certes de l’utile, mais aussi beaucoup de produits à l’utilité sociale contestable. Pour sa part, la France a beau jeu de rappeler qu’elle ne représente que moins de 1% des émissions de GES mondiales, mais en réalité, selon la fameuse loi de Pareto, plus de 80% des pays dans le monde peuvent afficher ce même satisfécit. Toutefois, lorsqu’on additionne les émissions de ces "petits pays émetteurs", eh bien, on se retrouve avec le premier apport à la pollution carbone planétaire !

Il est donc facile de stigmatiser les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) pour leur contribution au réchauffement climatique, mais on oublie vite que certains de ces pays sont avant tout exportateurs de produits à bas coûts, notamment parce que produire en émettant du CO2 ne coûtent rien et que le respect des droits humains est quasi inexistant. Et lorsqu’on prend en compte les émissions importées, les petits pays émetteurs faussement vertueux deviennent vite les complices passifs des grands pollueurs. La mondialisation a permis de faire baisser le prix de tout ce qui s’achète et ceux qui se plaignent parfois de la pollution sont aussi souvent les premiers à se réjouir des bonnes affaires lorsqu’ils font leurs courses. Pourtant, comme le disait "l’économiste" Coluche : "Quand on pense qu'il suffirait de ne pas l'acheter pour que ça ne se vende plus !".

Rappelons ici que la variable d’ajustement de ce dumping environnemental s’appelle le climat et la biodiversité qui sont des biens communs. En conséquence, s’esbaudir devant un prix bas signifie plus un "bras d’honneur" aux contraintes liées à la protection de l’environnement, qu’à un procédé de fabrication originale. Certes, on peut comprendre que ceux qui disposent d’un faible pouvoir d’achat soient d’abord sensibles au signal prix, avant de penser au coût environnemental (et social) caché. Mais en refusant encore de voir l’évidence des limites planétaires, on omet de prendre des mesures dissuasives dans la production et l’utilisation des produits carbonés, tout en nous faisons entrer dans l’ère des conséquences de notre inconséquence. Ainsi, les coûts de l’inaction climatique vont-ils largement dépasser ceux qui nous auraient permis d’éviter le pire. Et ceux qui devraient aujourd’hui nous expliquer l’urgence de la sobriété avec courage et lucidité, continuent de promouvoir la consommation du dérisoire d'une minorité, alors que le chaos climatique qui débute va bientôt nous priver de l'essentiel.