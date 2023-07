Face au réchauffement climatique, à quoi va ressembler la forêt française de demain ?

Sous l'effet du réchauffement climatique, les différentes perturbations, que sont les tempêtes, les incendies, les sécheresses ou les canicules, comme la prolifération d'insectes ravageurs ou de champignons pathogènes, ont effectivement de fortes conséquences sur les arbres et leur croissance. Si les 190 essences qui sont recensées dans les forêts françaises souffrent toutes de ces changements, certaines y sont néanmoins plus sensibles que d'autres.

C'est le cas notamment des épicéas. Ces conifères, principalement présents en France dans la région Grand Est, sont touchés depuis plusieurs années par une épidémie de scolytes. Ces insectes qui pondent dans les arbres ont entrainé le dépérissement d'1,8 million de m3 d'épicéas, rien que dans cette région, en 2020. Du côté des feuillus, les espèces de hêtres et de frênes dépérissent également, faute, eux, de suffisamment d'eau.

La présence des arbres est néanmoins essentielle pour lutter contre le réchauffement climatique, les forêts constituant de véritable puits de carbone. Or, pour remplacer ces essences fragilisées, comme pour renouveler les essences brûlées lors des épisodes d'incendies qui ont marqué la France ces dernières années, il n'est plus possible de compter sur les mécanismes d'adaptation naturelle. Ils "sont en moyenne 10 fois trop lents au regard de la rapidité prévisible d'évolution du climat", note le rapport, qui conseille donc de replanter en se tournant vers des essences plus résistantes aux différents aléas provoqués par le réchauffement climatique.